W maju siły zbrojne poinformowano, że nie znaleziono dowodów, które mogłyby świadczyć o zamachu lub ataku – zauważa agencja Reutera.

Prezydent Iranu Ebrahim Raisi zginął w katastrofie śmigłowca

W niedzielę 19 maja delegacja irańskich władz wracała z wizyty w Azerbejdżanie. Jeden ze śmigłowców rozbił się, uderzając w gęstej mgle w zbocze wzniesienia. Maszyna doszczętnie spłonęła. Na pokładzie helikoptera było osiem osób, nikt nie przeżył. W katastrofie zginęli m.in. prezydent Iranu Ebrahim Raisi oraz szef MSZ tego kraju Hosejn Amir Abdollahijan.

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Iranu gen. Mohammad Bagheri powołał komisję do zbadania katastrofy. Irańskie wojsko opublikowało wcześniej wstępny raport dotyczący katastrofy śmigłowca Raisiego. Wynikało z niego, że nie znaleziono dowodów na udział osób trzecich ani na to, by doszło do ataku. Również w rozmowach załogi z kontrolerami ruchu lotniczego nie stwierdzono niczego podejrzanego.