Republika Komi na północy Rosji. Wykoleił się pociąg pasażerski. Policja bada przyczyny

Republika Komi leży w północno-wschodniej europejskiej części Rosji.



Do wypadku doszło na odcinku Inta-Ugolny. Wykoleiło się łącznie dziewięć wagonów pociągu pasażerskiego. Skład jechał z Workuty, górniczego miasta położonego tuż za kołem podbiegunowym, do czarnomorskiego portu w Noworosyjsku w południowej Rosji. Miał do pokonania prawie 3 tys. kilometrów.

Rosyjskie agencje podają rozbieżną liczbę poszkodowanych — od 20 do 70, ale są zgodne co do tego, że nie ma jak dotąd informacji o ofiarach śmiertelnych. Niektóre agencje mówią o dziesięciu osobach ciężko rannych, wśród nich ma być dziecko. W pociągu było ponad 230 pasażerów.



Agencje informacyjne cytują policję i służby ratunkowe, według których obrażenia pasażerów to głównie złamania, siniaki, skaleczenia i urazy głowy.