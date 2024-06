Kontrwywiad na miejscu eksplozji w zakładach MESKO

- Około godziny 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu MESKO. Okazało się, że pożarem został objęty budynek magazynowy, w którym składowane były paliwa. Na skutek tego zdarzenia życie stracił 59-letni pracownik zakładu — mówił w rozmowie z TVN24 podkomisarz Jarosław Gwóźdź, rzecznik prasowy policji w Skarżysku-Kamiennej w rozmowie z TVN24.

MESKO jest producentem rakiet przeciwpancernych i przeciwlotniczych

- W tej chwili na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Będziemy szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia — dodał wskazując, że "jest za wcześnie, by mówić o przyczynach pożaru".

Do eksplozji, a potem do pożaru w zakładach MESKO miało dojść ok. 10.



MESKO S.A. jest największym w Polsce producentem amunicji oraz rakiet przeciwpancernych i przeciwlotniczych. W zakładach MESKO produkowane są np. przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun, których z powodzeniem wykorzystują w walce z Rosjanami Ukraińcy.