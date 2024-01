W Korei Południowej rozbił się amerykański myśliwiec F-16

Pilotowi F-16 udało się bezpiecznie katapultować i po ok. godzinie odnalazła go ekipa ratunkowa. W momencie odnalezienia go pilot był przytomny. Trafił do placówki medycznej, gdzie oceniony ma zostać jego stan zdrowia.



Korea Południowa: Druga katastrofa F-16 w ciągu nieco ponad miesiąca

To druga katastrofa F-16 w ciągu nieco ponad miesiąca — zauważa Reuters. Do poprzedniej miało dojść 11 grudnia, podczas rutynowego lotu treningowego. Amerykański F-16 miał wówczas wpaść do morza krótko po wystartowaniu z lotniska w Gunsan. Również w tamtym przypadku pilot zdołał się katapultować.



Z kolei 6 maja 2023 roku F-16 rozbił się na polu w pobliżu bazy lotniczej w pobliżu miasta Osan, ok. 30 km na południe od Seulu.



Dowódca 8. Skrzydła Myśliwskiego USA w Korei: Obecnie skupiamy się na szukaniu maszyny

W środowej katastrofie uczestniczył F-16 należący do 8. Skrzydła Myśliwskiego USA w Korei Południowej. Agencja Yonhap pisze, że w czasie, gdy maszyna znajdowała się nad Morzem Żółtym doszło do „awarii w czasie lotu” ok. 8:41 czasu lokalnego.