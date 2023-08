Śmierć Jewgienija Prigożyna. Nie będzie międzynarodowego śledztwa ws. katastrofy Embraera

Brazylia chce wziąć udział w śledztwie dotyczącym katastrofy samolotu Jewgienija Prigożyna

Brazylijska CENIPA, kierując się chęcią poprawy bezpieczeństwa lotów, zgłosiła chęć włączenia się w prowadzone przez Rosjan śledztwo ws. katastrofy samolotu Prigożyna, gdyby została zaproszona do śledztwa prowadzonego zgodnie z regułami międzynarodowymi.



Rosja nie ma jednak obowiązku prowadzić śledztwa zgodnie z regułami międzynarodowymi w tej sprawie, ponieważ samolot Prigożyna leciał z Moskwy do Petersburga, był to więc lot krajowy, nie podlegający przepisom międzynarodowym, zgodnie z aneksem 13. do konwencji Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

USA i inne kraje Zachodu uważają, że za katastrofą samolotu Prigożyna stoi Kreml i Władimir Putin

- Rosjanie nie są do tego zobligowani. Ale jeśli powiedzą, że wszczynają śledztwo (na zasadach międzynarodowych) i zapraszają Brazylię, będziemy w nim uczestniczyć - oświadczył szef CENIPA, Marcelo Moreno, w rozmowie z agencją Reutera.



Amerykański konsultant ds. bezpieczeństwa lotów, John Cox podkreśla, że wewnętrzne śledztwo rosyjskie zawsze będzie budziło wątpliwości, jeśli nie będzie w nim uczestniczyć strona brazylijska, a więc kraj, w którym wyprodukowano Embraera. Odmowa zaproszenia Brazylii do śledztwa - zdaniem Coxa - "szkodzi transparentności" rosyjskiego dochodzenia.