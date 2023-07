Regionalna Służba Zarządzania Kryzysowego potwierdziła wybuch w fabryce.



Była to czwarta poważna eksplozja w ciągu 10 dni. Na początku zeszłego miesiąca co najmniej 31 osób zginęło w wyniku włamania do restauracji w mieście Yinchuan w północno-zachodnich Chinach.

Rząd centralny zobowiązał się do zaostrzenia środków bezpieczeństwa od czasu wybuchu w 2015 roku w magazynie chemicznym w północnym mieście portowym Tianjin, w którym zginęły 173 osoby, w większości strażacy i policjanci. W tej sprawie wielu lokalnych urzędników zostało oskarżonych o przyjmowanie łapówek za ignorowanie naruszeń przepisów BHP.

Kiedy w zeszłym miesiącu eksplozja pochłonęła życie 31 osób, prezydent Chin Xi Jinping zażądał pilnej pomocy medycznej dla rannych i przeglądu bezpieczeństwa po wybuchu. Wezwał do podjęcia wysiłków w celu szybkiego ustalenia przyczyny wypadku i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności