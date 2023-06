Eksperci liczą na to, że zachowały się jakiekolwiek dane na temat przebiegu misji.

Tragiczny finał poszukiwań łodzi Titan

Należąca do firmy OceanGate łódź podwodna Titan wyruszyła w kierunku wraku Titanica w niedzielę 18 czerwca. Na pokładzie znajdowało się pięć osób: brytyjski biznesmen Hamish Harding, pochodzący z jednej z najbogatszych pakistańskich rodzin Shahzada Dawood oraz jego syn Suleiman, współzałożyciel OceanGate Stockton Rush oraz Paul-Henry Nargeolet, jeden z największych światowych ekspertów z zakresu katastrofy Titanica.

Po tym, jak statek macierzysty batyskafu utracił kontakt z załogą Titana i gdy mierząca 6,7 m długości łódź podwodna nie wynurzyła się o planowanej porze, wszczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Informowano, że pod wodą zarejestrowano dźwięki, mogące pochodzić z zaginionego batyskafu. Trwał wyścig z czasem, ponieważ załoga mogła mieć zapas tlenu na ok. 96 godzin.

W czwartek 22 czerwca Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych poinformowała, że w pobliżu wraku Titanica znaleziono szczątki Titana. Załoga zginęła w katastrofie.

Powołując się na źródło w US Navy "The Wall Street Journal" podał, że amerykańska marynarka wojenna za pomocą tajnego systemu służącego do wykrywania wrogich okrętów podwodnych zarejestrowała sygnał implozji Titana tuż po tym, jak łódź straciła kontakt ze statkiem-matką. Informator gazety zapewnił, że informacja o sygnale została przez US Navy bezzwłocznie przekazana osobie dowodzącej misją poszukiwawczą.