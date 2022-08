Okoliczności zdarzenia bada policja. Wiadomo, że do incydentu doszło ok. godz. 19:00 czasu lokalnego w położonej ok. 30 km na południe od Rotterdamu miejscowości Nieuw-Beijerland.

Reklama

Jak wynika z relacji miejscowych mediów, ciężarówka na hiszpańskich numerach rejestracyjnych zjechała z drogi i wjechała w grupę osób urządzających grilla. W rozmowie ze stacją Rijnmond rzeczniczka policji Elianne Mastwijk powiedziała, że dokładna liczba ofiar nie jest znana. Według części doniesień, zginęły dwie osoby, informacje NOS mówią o trzech ofiarach śmiertelnych.

Czytaj więcej Wypadki Eksplozja cysterny na drodze w Libii. Są zabici i ponad 70 rannych Co najmniej dziewięć osób zginęło, a ponad 70 zostało rannych w pożarze i eksplozji cysterny przewożącej paliwo do miasta w południowej Libii - podała agencja AP.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, ranni - których dokładna liczba nie jest jak dotąd znana - trafili do szpitali.

Według rzeczniczki policji, nie wiadomo, dlaczego ciężarówka zjechała z drogi i uderzyła w osoby uczestniczące w imprezie na świeżym powietrzu. Mastwijk zaznaczyła, że dokładna liczba poszkodowanych nie jest znana, ponieważ pojazd nie został jeszcze usunięty z miejsca wypadku.