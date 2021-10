Siedemnaście osób odniosło obrażenia - siedem z nich zginęło, jedna została hospitalizowana, los dziewięciu pozostaje nieznany - informowało wcześniej rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Według najnowszych doniesień rosyjskich mediów, w wyniku eksplozji i pożaru w wytwórni materiałów wybuchowych zginęło 16 osób.

Pożar został ugaszony AFP / Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Do zdarzenia doszło w jednym z warsztatów fabryki położonej w miejscowości Lesnoje w rejonie szyłowskim (obwód riazański), ok. 300 km od Moskwy. Zakłady, w których doszło do tragedii, zajmują się produkcją materiałów wybuchowych.

Na miejsce skierowano 170 strażaków i ratowników. Ogień, który objął powierzchnię ponad 160 metrów kwadratowych, został opanowany. Budynek, w którym doszło do tragedii, został zniszczony.

Według wstępnych informacji Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, przyczyną tragedii było nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w procesie technologicznym.