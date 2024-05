1. Carbon Silesia Festival – techno w sercu Górnego Śląska

Dawna przestrzeń Sztolni Królowa Luiza zmieniła swoją funkcję – kiedyś transportowała górników, teraz odpowiada za dostarczanie edukacji i kultury. Jedną z takich inicjatyw jest Carbon Silesia Festival. Czwarta edycja wybrała na headlinerów takich artystów jak Röyksopp, Vitalic, NTO, Gusgus czy Goldie. Oprócz nich pojawią się Kovvalsky, Jeszcze, Tom Encore czy Ptakova. Widzimy się 14 i 15 czerwca w Zabrzu!

2. Muse Festival – elektroniczne sacrum i profanum

Dolnośląski Goszcz to miejsce, które w trzy lipcowe dni zamieni się w elektroniczne szaleństwo. House, techno, elektronika – to tylko kilka gatunków muzycznych, które będą rządzić na dwóch scenach. Ecclesia mieści się w dawnym kościele, z kolei Pratum w przestrzeni pałacowego ogrodu. Między 26 a 28 lipca zagrają m.in. Deaf Can Dance, Franco Rossi, Hekato, Mislaw, Błażej Malinowski, Obscure Shape, Anna Borsuk, Cranz i wielu innych.

3. Mazury Hip Hop Festiwal – najstarszy rapowy festiwal w Polsce

Giżycka Twierdza Boyen od kilkunastu lat gromadzi najbardziej zagorzałych fanów i oddane fanki polskiego rapu. W ciągu trzech festiwalowych dni mazurskie jeziora obejrzą ponad dwadzieścia koncertów, w tym takich gwiazd jak PRO8L3M, Gibbs, Szpaku, Słoń, Guzior, Kukon, ReTo, Otsochodzi, Kękę, Kronkel Dom, Gedx, Kaz Bałagane, Beteo czy Miły ATZ. Widzimy się już między 18 a 20 lipca.

4. SBM FFestival – spotkanie z młodą gwardią rapu

Trzydniowe święto labelu Solara i Białasa to już stały element na mapie Warszawy. Tegoroczna edycja zmienia lokalizację i odbędzie się na Błoniach AWF. Kto zagra w tej przestrzeni? Możecie spodziewać się m.in. Kukona, Szpaka, Kacperczyków, Chivasa, Waimy, Kinny’ego Zimmera, Opała i Gibbsa. A wszystko to pomiędzy 29 a 31 sierpnia.

Bilety na wszystkie wyżej wymienione festiwale możecie kupić na: https://goingapp.pl/polecamy/festiwale.

Materiał Promocyjny