Kongres łączy liderów biznesu, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i środowiska naukowego, by wspólnie kreować rozwiązania wspierające gospodarkę opartą na zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

Organizowany przez Fundację Czyste Powietrze i Fundację Pozytywnych Idei kongres kładzie nacisk na praktyczne rozwiązania, które można wdrożyć w każdej organizacji. Prezes Fundacji Czyste Powietrze Agata Śmieja oraz producent wydarzenia Artur Beck podkreślają, że inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki.

– Chcemy pokazać, że zrównoważony rozwój i troska o środowisko mogą współistnieć z dynamicznym wzrostem gospodarczym – mówi Agata Śmieja. – Kongres tworzy przestrzeń do dialogu między różnymi branżami, wspierając innowacyjne rozwiązania, które napędzają rozwój – dodaje Artur Beck.

W tegorocznej edycji wezmą udział m.in. Tomasz Siemoniak – minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, Agnė Bilotaitė – minister spraw wewnętrznych Republiki Litwy, Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Adam Nowak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Paweł Gancarz – marszałek województwa dolnośląskiego, Katarzyna Kierzek-Koperska – posłanka na Sejm, Wojciech Kostrzewa – prezes Polskiej Rady Biznesu, Rafał Dutkiewicz – prezes Pracodawców RP, Małgorzata Adamkiewicz – przewodnicząca rady nadzorczej Adamedu oraz Rafał Sonik – przedsiębiorca, sportowiec i filantrop.

Patronaty i wsparcie naukowe

Polska Moc Biznesu została objęta patronatami honorowymi przez Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ministra infrastruktury i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnikę Warszawską. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem sprawuje UNEP/GRID.

Cztery ścieżki tematyczne

Hasło przewodnie kongresu podkreśla cztery kluczowe obszary współczesnej gospodarki: Ścieżka BE SAFE skupi się na stabilności gospodarczej i bezpieczeństwie w obliczu globalnych kryzysów. Uczestnicy poznają narzędzia wzmacniające pozycję Polski, omawiając jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne, odnawialne źródła energii oraz termomodernizację budynków jako sposób na redukcję kosztów energii i poprawę jakości powietrza.

BE VALUE to rozmowy o odpowiedzialności społecznej i wykorzystaniu lokalnych zasobów w budowaniu wartości gospodarczej. Poruszone zostaną tematy różnorodności, praw człowieka i zdrowia psychicznego. Eksperci omówią gospodarkę cyrkularną jako drogę do zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Ścieżka BE SMART zajmie się przygotowaniem Polski na przyszłe wyzwania, w tym nadchodzącą prezydencję w UE. Dyskusje dotyczyć będą cyfryzacji, sztucznej inteligencji i innowacji technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialnego zarządzania danymi i bezpieczeństwa cyfrowego. Poruszone zostaną też zrównoważone praktyki w biznesie i rola kobiet w kształtowaniu innowacji.

BE READY skupi się na ochronie ludności i obronie cywilnej, omawiając priorytety Polski na arenie europejskiej, rozwój jako regionalnego hubu inwestycyjnego oraz politykę ESG. Eksperci poruszą także temat zrównoważonego finansowania i polityki migracyjnej, kluczowej dla przyszłości rynku pracy.

Na kongresie wystąpią power speakerzy, którzy inspirują do działania i zmieniają spojrzenie na kluczowe wyzwania. Prelekcje wygłoszą m.in. Robert Sonik, Anna Schluz i Bartek Czyczerski. W bloku Potok Społeczny zaprezentowane zostaną projekty organizacji pozarządowych wspierających rozwój zrównoważony i odpowiadających na wyzwania społeczne.

Konkurs i gala finałowa

Kongres zakończy uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „DNA – Pomaganie mamy w genach”, wyróżniającym organizacje pozarządowe i firmy za ich wkład w budowanie lepszej przyszłości. Tegoroczna edycja skupia się na wsparciu osób i terenów dotkniętych skutkami powodzi na południu Polski. Statuetka DNA jest symbolem zaangażowania i odpowiedzialności społecznej, a jej zdobycie to prestiżowe wyróżnienie dla tych, którzy aktywnie pomagają najbardziej potrzebującym. Gala będzie okazją do podkreślenia roli solidarności w obliczu kryzysów oraz inspiracji do podejmowania kolejnych inicjatyw pomocowych.

Kongres Polska Moc Biznesu 2024 łączy innowacje z odpowiedzialnością, wyznaczając nowe kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

