Jacek Sasin: Tęczowa koalicja już wycofuje się z obietnic

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin stwierdził we wpisie opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter), że „od wyborów mijają cztery dni, a reprezentanci egzotycznej, tęczowej, koalicji już wycofują się z obietnic”. Zdaniem Sasina dobrym przykładem są między innymi 13 i 14 emerytura. "Z KPO to jednak musi potrwać, dobrowolny ZUS to jednak nie tak, nie bardzo są pieniądze na te obietnice" - zaznaczył.

Jacek Sasin pisze także o "kompletnej niespójności ideowych postulatów". Stwierdził również, że "szykuje się cyrk”. "Koalicja od »bankstera« Petru po partie Razem, od posłanki Żukowskiej do Giertycha, od aborcyjnych aktywistek po konserwatystów z PSL. Szybki kurs na górę lodową" - czytamy.

Andrzej Duda zdecydował?

W środę media nieoficjalnie poinformowały, że doszło do niespodziewanego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta. Andrzej Duda miał przekazać premierowi "żelazne zapewnienie", że to Prawo i Sprawiedliwość otrzyma misję tworzenia rządu.