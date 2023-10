Pasławska była pytana o wynik wyborów, które dały zwycięstwo opozycji - Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) dysponują w Sejmie bezwzględną większością.



Urszula Pasławska: Sukces trzech list, naszej propozycji

- Od ośmiu lat przygotowywaliśmy się do tego momentu. To moment, na który za długo czekaliśmy, ale jesteśmy przygotowani do rządzenia. Teraz kwestia tego, żeby się dogadać - podkreśliła.



Posłanka była następnie pytana czy możliwość władzy widzi tylko w koalicji PSL z Polską 2050, Nową Lewicą i Koalicją Obywatelską.



- Szliśmy do wyborów w kampanii wyborczej z ideą zmiany władzy. Dla nas sprawą naturalną jest to, że rządzimy z partiami demokratycznymi. Ale też proszę zauważyć, że te wybory to jest też sukces naszej propozycji, propozycji trzech list. Gdyby była jedna lista to byśmy byli w zupełnie innej sytuacji - odparła.