Co jeszcze?

Trzeba się zastanowić, a w tej kwestii artyści mają wielką rolę do odegrania, nad świadomością części społeczeństwa i poczuciem, że jej polskość jest zagrożona. Uważam, że osoby, które tak myślą są ofiarami manipulacji. Polskość po 1989 roku i do 2015 roku nie była zagrożona. Wprawdzie, kiedy 13 lat temu obejmowałem dyrekcję Teatru Polskiego, zdarzało się, że oskarżano mnie o nacjonalizm i sprzyjanie pisowskiej władzy, ponieważ mówiłem o potrzebie powrotu do źródeł i korzeni naszej kultury – na przykład byliśmy bodaj jedynym teatrem w kraju, który obchodził 1050 rocznicę chrztu Polski, mówiłem o chrześcijaństwie i potrzebie repertuaru klasycznego, ale te ataki nie trwały długo. Kultura narodowa jest faktem i mamy obowiązek ją pielęgnować, a jej krytyka i dialog z nią niech będzie źródłem naszej mądrości. Kultura i historia.

Żeby możliwe było pojednanie, musi mieć miejsce rozliczenie. Zgodne z prawem Andrszej Seweryn

Dlaczego w Polsce nie można swobodnie dyskutować o powstaniu warszawskim? Dlaczego osoby stawiające pytania o słuszność podjęcia decyzji o wybuchu powstania nazywa się zdrajcami? To tylko przykład sprawy, w której wielu moich rodaków używa szantażu moralnego. Przecież my mamy pełen szacunek do powstańców! Ja nie potrzebuję żadnej władzy, żeby świętować ich bohaterstwo. Robiłem to już dawno, kilkadziesiąt lat temu, z Kręgiem Walterowskim Jacka Kuronia!

Jak wiemy, większość żyjących powstańców występowała w obronie demokracji, za co napuszczano na nich różnych zbirów za rządowe pieniądze. Miejmy nadzieję, że to już przeszłość. Jak teraz jednak odzyskać kulturę i instytucje kultury, a także ogromne pieniądze, które tracono na upolitycznione instytuty z synekurami dla działaczy PiS? Jak to zrobić, by uwzględnić przedstawicieli dużego pisowskiego elektoratu - tych którzy się nie skompromitowali? Jak nie popełnić błędów prawicowego monopolu w kulturze?