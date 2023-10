Co zawiodło, że nie uzyskaliście wyniku, który pozwoliłby wam rządzić samodzielnie?

Wynik 40 proc. jest absolutnie zgodny z naszymi wewnętrznymi sondażami, które mieliśmy w ostatnim tygodniu przed wyborami. Nie jest zaskoczeniem, że mamy taki wynik. Jest on naprawdę bardzo dobry jak na osiem lat rządów. Mamy szansę, żeby rządzić po raz trzeci, co jeszcze się nie zdarzyło w najnowszej historii Polski. Wynik mógłby być lepszy, gdybyśmy wcześniej zareagowali na kwestie związane z ukraińskim zbożem i ogólnie relacjami polsko-ukraińskimi. Uderzyły w nas też emocje związane z kwestią aborcji. Choć nie wiem, czy to przełożyło się tak bardzo na głosy kobiety, które w większości głosowały na PiS. Ale na pewno aborcja podgrzała pewne emocje. To był rodzaj wyborczego wehikułu dla opozycji.

Czy Jarosław Kaczyński powinien być kandydatem na premiera?

Jarosław Kaczyński jest liderem formacji, która wygrała po raz trzeci. Prezes będzie sprawował funkcję, jaką będzie chciał. Tego typu decyzje będą również zależeć od wyniku wyborów. Inaczej przystępuje się do rozmów koalicyjnych, gdy ma się 220 szabli, a inaczej gdy ma się ich 200. Nie stawiajmy wozu przed koniem i nie mówmy na razie o tym, kto będzie premierem.

Jarosław Kaczyński nie miał tęgiej miny podczas wieczoru wyborczego. W jakiej kondycji jest prezes?