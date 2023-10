Donald Tusk odpowiada Mateuszowi Morawieckiemu ws. Hamasu: To PiS wpuszczał Palestyńczyków

- Ja nie mam ochoty na wymienianiu się argumentami z premierem Morawieckim, ale czasami przekracza on niebezpieczne granice, kiedy mówi, że po zwycięstwie opozycji, a wydaje się ono, mówiąc delikatnie, dość prawdopodobne, opozycja utworzy rząd i będzie wpuszczała terrorystów z Hamasu do Polski. Jeśli dobrze usłyszałem, to mniej więcej tak brzmiały słowa premiera Morawieckiego. Ja chcę przedstawić statystykę, to jest statystyka oficjalna, która chyba uszła jakoś uwadze mediów, ale nie uszła uwadze ekspertów od migracji - odpowiedział na te zarzuty Tusk.



PiS i premier (Mateusz) Morawiecki, prezes (Jarosław) Kaczyński, zawsze starają się zarzucić swoim oponentom to co sami robią Donald Tusk, przewodniczący PO

- W ciągu dwóch lat rząd PiS dał wizy wjazdowe 2 461 obywatelom Palestyny i Libanu. Ze strony Libanu, jak wiecie, zagraża Izraelowi terroryzm Hezbollahu, ze strony Libanu - Hamasu. W czasie rządów PiS było to 10 tys. wiz, tylko dla tych dwóch grup - wyliczał.



Donald Tusk: PiS pozbawił Polskę granic

- Docierają do nas sygnały, że wśród tych 250 tys. wydanych wiz obywatelom Afryki i Azji służby specjalne państw NATO odnotowały ponad 300 osób co do których istnieje przekonanie, że mogą stanowić zagrożenie terrorystyczne - podkreślił.



- Czy ktoś kontroluje co robią ci ludzie wpuszczeni przez PiS? Czy istnieje lista osób co do których istnieje podejrzenie, że są powiązani z organizacjami terrorystycznymi? - pytał przewodniczący PO.