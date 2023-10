Sławomir Mentzen wyznaczył "nagrodę za Morawieckiego". Można dostać milion złotych

- Jeżeli masz to nagranie, to lepiej się pospiesz, ponieważ oferta obowiązuje do momentu, kiedy Mateusz Morawiecki będzie premierem. Mam nadzieję, że skończy się to jak najszybciej. Dlatego jeżeli dysponujesz tym nagraniem i chcesz zarobić milion złotych, ta oferta może się już nigdy więcej nie powtórzyć - mówi na nagraniu opublikowanym na platformie X Sławomir Mentzen.

- Sprawmy razem, żeby nikt więcej nie mógł szantażować premiera rządu polskiego - apeluje lider Nowej Nadziei.

Doniesienia w sprawie nagrania

Kelnerzy nagrywający polityków w warszawskich restauracjach "Amber Room" oraz "Sowa i przyjaciele" nagrali m.in. rozmowę, w której uczestniczył Mateusz Morawiecki - podał w październiku 2018 roku Onet. Z informacji Onetu wynikało, że kelnerzy zeznali, iż "to co premier mówi na nagraniu może być dla niego obciążające".

Jeden ze skazanych w sprawie kelnerów, Łukasz N., miał odpowiadać na pytanie prokurator Anny Hopfer w czasie przesłuchania o to, "czy zarejestrował pan rozmowę jednego z prezesów banku dotyczącą zawierania pożyczek i kredytów na podstawione osoby, tzw. słupy?" następująco: - Tak, tak mi się wydaje, bo jakość tego nagrania była słaba, ja je odsłuchiwałem to było nagranie Morawieckiego z jakimś mężczyzną. Ja nie znam tego mężczyzny, w tej rozmowie brały udział tylko tych dwóch mężczyzn. Morawiecki jest z banku BZW BK. Z tego co pamiętam to rozmawiali o jakiś budynkach, tamten drugi człowiek którego nie znam powiedział że jakaś osoba się obawia i chce się wycofać z tego interesu. Rozmawiali o zakupie budynków pod inwestycje i mieli tam wynajmować pod jakieś biznesy, ale dokładnie nie pamiętam. Rozmawiali że dokumenty mają być sporządzone na jakąś osobę. Rozmawiali, że będą mieli te, że oni będą mieli te lokale zakupione na inne osoby, że na inne osoby będą wystawione dokumenty. Nie pamiętam czy w tej rozmowie była mowa o pożyczkach i kredytach na słupy. Oni rozmawiali o tym że będą kupować nieruchomości na podstawione osoby. Ten mężczyzna który się spotkał z Morawieckim powiedział, że prawdopodobnie jakaś kobieta się obawia i chce się wycofać. Nie pamiętam czy on precyzował czego się boi ta kobieta. Marek Falenta dostał ode mnie to nagranie. Ja o tym nagraniu mówiłem pani (... - nazwisko utajnione) z CBŚ - mówił.

O nagranej rozmowie z udziałem Morawieckiego mówi też drugi kelner przesłuchiwany w sprawie - Konrad Lasota.