- Mam nadzieję, że to są ostatnie wybory tego starego świata, w którym spór między PiS a PO musi zostać rozstrzygnięty. Ja rozmawiam na ulicach z tysiącami ludzi, którzy się kompletnie w tym nie odnajdują: to nie jest ich historia, to nie jest ich spór. Proszę porozmawiać z młodymi ludźmi. Dla nich to są podręczniki historii - przekonywał.



- Te wybory będą już miały w sobie tę nutę depolaryzacji. Jeśli są dwie opcje to tak naprawdę nie ma wyboru. My, swoją pracą, dajemy ludziom wybór. Może w 2027 roku będą już w pełni normalne wybory - dodał.



Niższe, od zakładanego, poparcie dla Trzeciej Drogi może być też, zdaniem Hołowni, spowodowane powołaniem przez PSL i Polskę 2050 nowego bytu - właśnie Trzeciej Drogi, która to nazwa jeszcze się nie rozpowszechniła.