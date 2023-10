- PiS i PO zamienili się miejscami w niedzielę - podkreślał z kolei Michał Szułdrzyński. – W 2014 i 2015 roku to PO straszyła PiS-em a ten mówił, co chce zmienić w Polsce. Teraz to PiS straszy Tuskiem, a opozycja przedstawia swoją wizję Polski – zauważył.

Autorzy podcastu podsumowywali kolejny kampanijny superweekend, dyskutowali o niedzielnej konwencji PiS, która miała na celu przede wszystkim mobilizację własnego elektoratu. - PiS stawia na polaryzację z PO, tak będzie do wyborów - mówił Kolanko. Kolanko i Szułdrzyński rozmawiali również o wrażeniach z trasy Trzeciej Drogi, która postawiła na mobilizację w weekend, a jej liderzy nie pojawili się na marszu.

