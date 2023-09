Marta Wcisło: Ludzie są karmieni paskami TVP

- Ten język w przestrzeni publicznej, politycznej, w odniesieniu do ludzi, z którymi się spotykam, jest straszny. Mówią: chcieliście sprzedać Polskę. Pytam: co chcieliśmy sprzedać? Nie ma odpowiedzi. To są krótkie zdania, paski, które ci ludzie czytają w mediach rządowych i które przekazują dalej. I którymi są karmieni. Apeluję do polityków partii rządzącej o opamiętanie, bo naprawdę może dojść do większej tragedii - mówiła też.



- Ja w piątek byłam w telewizji rządowej, była ostra debata, między mną a politykami PiS-u pokazującymi mapki, gdzie połowa Polski, gdzie połowa Polski na linii Wisły była na czerwono zaznaczona i cały czas był taki przekaz, że ta część Polski mogła być oddana przez Tuska Ruskim. Agresja tych ludzi w mojej ocenie cały czas oscylowała w tym kierunku, że chcieliśmy oddać Polskę wschodnią Ruskim. (Agresja) to pokłosie narracji, którą prowadzi partia rządząca w odniesieniu do przeciwników politycznych, wszystkich, którzy mają inne zdanie od partii rządzącej - kontynuowała Wcisło.



- Agresja budzi agresję - to na pewno. Jeśli chcą, aby naród został podzielony i miarą wartości człowieka było nie to, kim jest, tylko do jakiej partii przynależy, to partia rządząca idzie w tym kierunku. Zdecydowanie tak się dzieje, że dziś ludzie oceniani są tą miarą, do jakiej partii przynależą. A w państwie demokratycznym każdy ma prawo do swoich poglądów i nikt nie ma prawa atakować drugiego człowieka za jego poglądy polityczne - podsumowała.