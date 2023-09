Jarosław Makowski: Plan PO? Odsunąć PiS od władzy, zbudować nowe państwo

Makowski został zapytany o to jakie są najważniejsze postulaty programowe Platformy Obywatelskiej.

Jarosław Makowski: Finansowanie in vitro przez państwo istotne dla młodych ludzi

- Jednym z ważniejszych postulatów jest ten dotyczący finansowania in vitro przez państwo. Jest to bardzo istotne dla wielu młodych ludzi. Oni powinni mieć możliwość posiadania dziecka. Państwo powinno umożliwić młodym ludziom stanie się rodzicami. Za tym postulatem stoi filozofia tłumacząca czym ma być nowoczesne państwo w XXI w. Państwo powinno być platformą, która daje ludziom narzędzia do tego, żeby mogli realizować swoje szczęście. W tym postulacie widać właśnie taki rodzaj filozofii politycznej - stwierdził polityk.

Szef Instytutu Obywatelskiego mówił następnie o tym, w jaki sposób PO tworzyła swój program wyborczy.

- Sto konkretów PO jest wynikiem rozmów społecznych, z których wybraliśmy najbardziej palące sprawy dla Polaków. Patrzenie z perspektywy przedsiębiorcy, mamy, nauczyciela, pielęgniarki i lekarza jest kluczowe. Nasze postulaty są paletą konkretów, które mają naprawić to co Prawo i Sprawiedliwość zepsuło. Nasz program jest odpowiedzią na to, co doskwiera polskim obywatelom - zaznaczył kandydat PO do Sejmu.