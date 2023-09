Ryszard Petru do Sławomira Mentzena: Co ma pan do ukrycia?

PiS-owi Petru zarzucił "czarne podejście do wielu spraw". Z kolei Konfederacja jest zdaniem Petru "brunatna" ze względu na "wszystkie wypowiedzi antysemickie, które kryją się pod płaszczykiem pseudoliberalizmu oferowanego przez pana Mentzena, antyukraińskie, antyeuropejskie".



- Te spotkania z piwem, ten ukrywany antysemityzm, to bardzo działanie antyeuropejskie - dodał.



Ryszard Petru zaprasza Sławomira Mentzena na debatę

- Zapraszam pana Mentzena na debatę. Chcę zwrócić uwagę, że raz się już zgodził - mówił też Petru nawiązując do debaty między nim a liderem Nowej Nadziei w RMF FM. - Panie Sławomirze Mentzenie co ma pan do ukrycia, ze boi się debatować - dodał nawiązując do wypowiedzi Przemysława Wiplera, który wykluczył możliwość kolejnej takiej debaty.



- Teraz Konfederacja boi się konfrontacji merytorycznej w kwestii programu gospodarczego. Ja pana Sławomira zachęcam na debatę gospodarczą, nie będziemy rozmawiać o żadnych innych tematach - dodał.



A czy Petru jest już formalnie członkiem Polski 2050?