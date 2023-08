Wybory 2023. Poseł Konfederacji: Ekipa Kaczyńskiego i Morawieckiego musi odejść

"Konfederacja nie zamierza przedłużać władzy PiS-u"

Szef koła Konfederacji był też pytany, kiedy "skończą się ataki" na jego formację i kiedy rozpocznie się próba rozmów o utworzeniu koalicji z PiS-em lub Koalicją Obywatelską.

Krzysztof Bosak odparł, że ataki nie skończą się do wyborów, "a po wyborach może być tylko jeszcze goręcej". - Dlatego że Konfederacja nie zamierza ani przedłużać władzy PiS-u, ani ułatwiać Tuskowi powrotu do władzy - i to budzi niezadowolenie i w PiS-ie, w i w Platformie - powiedział.

- Nie chcemy odtwarzać ani przedłużać patologicznych układów w Polsce - zadeklarował poseł. - Oceniamy te rządy PiS-u jako bardzo zdemoralizowane i bardzo złe, i podobnie oceniamy rząd Tuska, pod którego władzą żyliśmy przez osiem lat i dobrze pamiętamy, co się wtedy działo - mówił.

Bosak: PiS i Platformę oceniamy negatywnie

W rozmowie z Radiem Zet Krzysztof Bosak przekonywał, że Konfederacja jest "siłą prawdziwej opozycji" i "nie dogadywała się (...) po cichu" z Prawem i Sprawiedliwością.

- Jesteśmy zdolni do dyskusji wewnętrznej i do dyskusji z innymi partiami też jesteśmy gotowi, ale to nie znaczny, że palimy się do tworzenia z nimi rządu, bo oceniamy po prostu bardzo negatywnie tak PiS, jak Platformę - oświadczył Bosak.