„Przed chwilą zostałem poinformowany przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zdarzeniu, do jakiego doszło dzisiaj w Libanie. Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki. Lekkich obrażeń doznał nasz żołnierz, który został natychmiast objęty opieką medyczną. Obrażenia nie zagrażają jego życiu. Nasi żołnierze wykonują działania związane z mandatem misji ONZ. Cały czas ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zachowują najwyższe środki bezpieczeństwa." - napisał na X minister obrony.

Reklama Reklama

Eksplozja miny w Libanie. Ranny polski podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej

O zdarzeniu informuje również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. „Informujemy, że w niedzielę, 29 marca br., około godziny 13.10, podczas realizacji patrolu przez żołnierzy PKW UNIFIL na trasie z posterunku 6-50 do bazy 2-45, doszło do wybuchu miny pułapki w pobliżu jednego z pojazdów HMMWV” - czytamy w komunikacie.

Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej, członek Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie. Został przetransportowany do bazy, gdzie udzielana jest mu specjalistyczna pomocy medyczna.

Na miejscu ustalono, że żołnierz doznał niewielkich obrażeń głowy, które nie zagrażają jego życiu. O zdarzeniu poinformowano jego rodzinę. Pozostałym uczestnikom patrolu udzielono pomocy psychologicznej.

„Sytuacja bezpieczeństwa w rejonie wykonywania zadań przez Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie działania prowadzone są w ścisłej koordynacji z dowództwem misji ONZ. W odpowiedzi na zagrożenia każdorazowo wdrażane są dodatkowe procedury bezpieczeństwa oraz środki ochrony, mające na celu minimalizowanie ryzyka dla żołnierzy realizujących zadania operacyjne.” - informuje DORSZ.



Zadaniem polskich żołnierzy w Libanie jest monitorowanie zawieszenia broni na tzw. Blue Line oraz wsparcie libańskich sił zbrojnych.