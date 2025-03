Z audytu dokumentów związanych ze sprawą przeprowadzonego przez KAS wynika, że wojsko odrzuciło możliwość zakupu nieruchomości od samorządu – zainteresowało się za to terenem po upadłym PKS. Ten, w ramach kolejnych licytacji, próbował sprzedać syndyk. Cena wywoławcza wynosiła początkowo 8,1 mln zł, potem spadła do 5,5 mln. W 2019 roku na rekonesans do obiektu przyjechali żołnierze WOT jednak ostatecznie odstąpiono od jej nabycia. Jak się okazuje powodem było to, że „wojsko nie miało wypracowanych praktyk dotyczących udziału w licytacjach sądowych”.



Wojsko kupiło siedzibę dla WOT za niemal 17 mln zł. Nie wiadomo, czy żołnierze WOT będą tam stacjonować

W 2021 roku teren od syndyka kupił, za ok. 9 mln zł, prywatny przedsiębiorca. Po pewnym czasie dawną bazą PKS znowu zainteresował się WOT. Zainteresowanie miało być na tyle duże, że – jak twierdzą audytorzy z KAS – pominięto długotrwałe procedury obowiązujące w takich przypadkach wojsko.



Pod koniec 2022 roku dyrektor pionu infrastruktury w MON miał zwrócić się do ministra z prośbą o zgodę na zakup nieruchomości. 15 listopada 2022 roku zastępujący Błaszczaka (był w Brukseli) Skurkiewicz wydał taką zgodę. Ostatecznie prywatny przedsiębiorca sprzedał teren po dawnym PKS za 16,9 mln zł.



Co ciekawe, ostatecznie nie jest przesądzone, że w kupionym przez PiS obiekcie będą stacjonować żołnierze WOT. Dziś Batalion WOT znajduje się w Limanowej (ok. 30 km od Nowego Sącza). W Wojnarowej, oddalonej od Nowego Sącza o ok. 20 km, ma powstać baza dla batalionów piechoty górskiej.