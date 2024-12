Sprawa nieprawidłowego malowania szachownicy wróciła przy okazji wprowadzenia wersji tego znaku „o niskiej widzialności”

Dyskusja o symbolu Sił Powietrznych wróciła przy okazji najnowszej nowelizacji, wprowadzającej szachownicę o niskiej widzialności. Przed przyjęciem projektu przez rząd uwagi zgłosiła do niego Komisja Heraldyczna, najważniejszy w Polsce organ, zajmujący się tą tematyką. „Zbadania wymaga kwestia wzoru i sposobu prezentacji szachownicy na dwóch burtach (dwóch stronach statecznika) lub dwóch skrzydłach statków powietrznych. W przypadku lotnictwa wojskowego niektórych państw, oznakowanie na dwóch stronach statków powietrznych jest symetryczne (jak w lustrzanym odbiciu) – np. w siłach powietrznych Republiki Czeskiej niebieski »czeski trójkąt« skierowany jest zawsze do przodu, w kierunku lotu. Zdaniem Komisji Heraldycznej można znaleźć argumenty historyczne przemawiające za wprowadzeniem takiego rozwiązania także w Polsce” – napisała.

Co na to MON? Do tego fragmentu uchwały Komisji Heraldycznej w ogóle się nie odniosło. Z kolei Aleksander Bąk opublikował na swoim blogu JakiZnakTwoj.pl fragment opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych MON, z której wynika, że szachownicy nie należy malować na zasadzie lustrzanego odbicia, bo „jest ona znakiem rozpoznawczym, malowanym zgodnie z zasadami heraldyki”.

Z tą argumentacją Bąk się nie zgadza. „Wciąż niedostrzegana jest merytoryczna niekonsekwencja uzasadnień regulacji prawnych. Zmianę układu barw szachownicy lotniczej w roku 1993 motywowano heraldyczną zasadą pierwszeństwa barwy białej. Aktualne jej umieszczanie zaprzecza heraldycznej zasadzie kładzenia znaku bojowego w kierunku ataku” – pisze na swoim blogu.