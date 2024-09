Warsaw Security Forum 2024. O bezpieczeństwie z wojną w tle

Czy powstanie fundusz weimarski

W czasie forum zaprezentowany zostanie raport „#ThinkingEuropeAnew: Pushing the EU agenda forward with the Weimar Triangle”. Jego twórcy zachęcają decydentów m.in. do utworzenia funduszu przyszłościowego, czyli tzw. Międzynarodowego Funduszu Weimarskiego, zasilającego wspólne polsko-niemiecko-francuskie inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego. Autorami raportu są m.in. parlamentarzyści oraz wojskowi pochodzący z państw Trójkąta Weimarskiego.

Podczas Forum Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego wręczy nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnej postaci, która przyczyniła się do krzewienia wartości generała Kazimierza Pułaskiego, czyli wolności, sprawiedliwości i demokracji.

Warsaw Security Forum jest organizowane od 2014 r.