Filmowe opowieści o weteranach misji zagranicznych

Ołdakowski : weterani traktowani w sposób wyjątkowy

– To jest to, czego zazdrościmy Amerykanom, bo w USA każdy weteran jest traktowany jak ktoś wyjątkowy – wyjaśnia. – W naszym kraju tak są traktowani powstańcy warszawscy i żołnierze AK. Chcemy, by weterani, którzy narażali życie w służbie poza naszymi granicami, poczuli się ważni i docenieni, by byli następnymi – po powstańcach – w kolejce do społecznego szacunku – mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Udział żołnierzy rezerwy i tych w czynnej służbie w uroczystościach organizuje Centrum Weterana, z którym muzeum podpisało w czerwcu porozumienie o współpracy. W spotkaniu wezmą udział m.in. weterani żołnierze wojsk specjalnych, a także odznaczeni Krzyżem Wojskowym. To najwyższy order przyznawany w czasie pokoju za udział w operacjach bojowych w kraju i za granicą. Jest on nadawany przez Prezydenta RP. Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej od 2007 r. odznaczenie to zostało nadane 332 razy.

Ilu w Polsce jest weteranów misji zagranicznych

Z danych Centrum Weterana wynika, że dotychczas ponad 120 tys. żołnierzy i pracowników cywilnych wojska uczestniczyło w działaniach poza granicami państwa. Żołnierze brali udział w 89 operacjach na całym świecie, organizowanych przez Unię Europejską, NATO i ONZ. Legitymację weterana posiada ok. 35 tys. osób.

Od 1953 r. w działaniach poza granicami państwa życie straciło łącznie 123 żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, zginęli oni na skutek działań wojennych, zamachów terrorystycznych oraz innych zdarzeń np. w wypadkach lotniczych i samochodowych. Z danych MON wynika, że status weterana poszkodowanego ma teraz 862 osoby, które odniosły rany w czasie misji.