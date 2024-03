Tragiczna śmierć komandosa w górach. Kolejny żołnierz zginął podczas szkolenia

- Dowiedzieliśmy się, że w czasie pracy na materiałach wybuchowych... w czasie szkolenia w tym zakresie doszło do nieszczęśliwego wypadku i dwóch żołnierzy, szeregowy i podoficer zginęło - powiedział szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła. - Jeśli to jest skutek czyichś zaniedbań, będą zdecydowane działania z naszej strony - dodał, pytany o ewentualne konsekwencje personalne w związku ze zdarzeniem.

Wypadek na poligonie w Drawsku Pomorskim

Kolejny wypadek miał miejsce 5 marca na poligonie w Drawsku Pomorskim. Do tragedii doszło, gdy bojowy wóz piechoty najechał na dwóch żołnierzy znajdujących się na tzw. pasie taktycznym. Jeden z żołnierzy poniósł śmierć na miejscu, drugi został śmigłowcem LPR przetransportowany do szpitala w Szczecinie, jednak lekarzom nie udało się go uratować.

"Bliskim zmarłego żołnierza zapewniono wsparcie i opiekę psychologiczną. Dodatkowa pomoc, zarówno psychologiczna jak i organizacyjna, będzie kontynuowana w zależności od potrzeb rodziny" - podano w komunikacie.

Żołnierze, którzy zginęli, służyli w Batalionie Zmechanizowanym w Białej Podlaskiej, który wchodzi w skład 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. W tej samej jednostce służy kierowca BWP.