Czytaj więcej Polityka Rzecznik DO: W nocy ostrzał Ukrainy. Incydent nad Polską można z tym wiązać Wszystkie procedury, które mogło Dowództwo Operacyjne podjąć, zostały podjęte i bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej zostało zapewnione - mówił w rozmowie z TVN24 rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski. Z ppłk. Goryszewskim rozmawiał też Marek Kozubal z "Rzeczpospolitej".

Dlaczego to co obserwujemy teraz – z nadzieją, że będzie to trwała zmiana — jest ważne? Pokazuje, że w armii prowadzona jest komunikacja, której zadaniem jest nie tylko informowanie o zagrożeniu, ale też monitorowanie otoczenia informacyjnego. To krok w kierunku rzeczywistego budowania odporności państwa, nie tylko na zagrożenia konwencjonalne, ale także na ataki hybrydowe oraz działania dezinformacyjne skierowane m.in. na destabilizację systemu politycznego i opinii publicznej.

Komunikacja strategiczna to klucz do zwycięstwa w wojnie

W sytuacji kryzysowej, a ta może mieć miejsce w każdej chwili, ignorowanie znaczenia mediów, może spowodować, że armia nie będzie w stanie poradzić sobie z dezinformacją. Wydaje się oczywiste, że nie posiadając prawdziwej informacji społeczeństwo łatwo może stać się obiektem manipulacji.

Czytaj więcej Wojsko Marek Kozubal: Dlaczego narasta fala odejść z wojska Armia ma poważny problem. Zbyt dużo żołnierzy zdejmuje mundur. To nie wynika tylko z upolitycznienia wojska przez Prawo i Sprawiedliwość.

Budowanie komunikacji strategicznej w moim przekonaniu to klucz do zwycięstwa w tej wojnie. Kolejnym krokiem powinny być działania, które inicjują debatę o bezpieczeństwie i edukują społeczeństwo. Wzór działania w sytuacji kryzysu mamy na Ukrainie. To właśnie dzięki rozumnej polityce informacyjnej i współpracy z dziennikarzami, ukraińska armia wygrywa wojnę informacyjną z Rosją, nie tylko wzmacniając morale społeczeństwa, ale też budując pozycję w mediach zagranicznych, kształtując opinię międzynarodową, co niewątpliwie przekłada się na pewność, że Ukraina w tym konflikcie ma rację i musi być wspierana.