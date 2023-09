W niedzielę Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych nagranie, w którym obecny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (PiS), były wicepremier, zarzuca rządowi Donalda Tuska z czasów koalicji PO-PSL, że w razie wojny był on "gotowy oddać połowę Polski".

"Uwaga, uwaga! Rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Plan użycia Sił Zbrojnych, zatwierdzony przez ówczesnego szefa MON Klicha zakładał, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie dwa tygodnie, a po siedmiu dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły" - mówi na nagraniu Mariusz Błaszczak.

"Potwierdza to generał Różański, były dowódca generalny" - kontynuuje w materiale szef MON. Mirosław Różański, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych w latach 2015-2016, to obecnie doradca Polski 2050 Szymona Hołowni oraz kandydat Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polski 2050 i PSL, w wyborach do Senatu w okręgu nr 20.

"Dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być polską Buczą. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i będzie broniło każdego skrawka Polski" - oświadcza w klipie PiS Mariusz Błaszczak.