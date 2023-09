Niezależny portal Biełaruski Hajun (monitoruje przemieszczenie wojsk na Białorusi) informował, że śmigłowiec Łukaszenki wystartował o godz. 10 rano i udał się do pobliskiej miejscowości Bieławieżski. Z informacji tych wynika, że podczas całego pobytu dyktatora przy granicy z Polską towarzyszyły mu śmigłowce Mi-8 i Mi-24 i to one przekroczyły przestrzeń powietrzną Polski. Świadczy o tym m.in. numer 14 na ogonie śmigłowca Mi-24. Portal podał, że jest on zgodny z numerem maszyny z obstawy Łukaszenki.

Polski MON najpierw zaprzeczył, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, by po kilku godzinach to potwierdzić.