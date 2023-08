Jak będą wyglądać obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie

Według wyliczeń ekspertów, mają to być najdroższe obchody święta Wojska Polskiego w historii. – Poprzednie parady pokazywały stan armii, która nie była jeszcze tak zaawansowana.

Dziś jesteśmy w stanie pokazać, że proces rozbudowy i modernizacji trwa – zapowiada wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński obchody święta Wojska Polskiego, które w roku wyborczym mają wypaść szczególnie imponująco.

Sojusznicy w Warszawie

Na defiladę zostali także zaproszeni sojusznicy Polski. – Obok żołnierzy Wojska Polskiego będą na defiladzie żołnierze państw sojuszniczych – zarówno z batalionowej grupy bojowej NATO, która stacjonuje w Orzyszu, czyli żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy. Będą także żołnierze francuscy, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w misji UE szkolącej Ukraińców, będą przedstawiciele Eurokorpusu, korpusu w Szczecinie, a więc żołnierze NATO. Spośród żołnierzy polskich będzie reprezentacja wszystkich brygad, które funkcjonują w polskim wojsku, również żołnierze rodzajów SZ, wojsk operacyjnych oraz WOT, a także żołnierze Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni czy Wojsk Specjalnych – wyliczał Błaszczak.

Z okazji święta 13 sierpnia doszło także do uroczystego otwarcia Muzeum Wojska Polskiego na terenie warszawskiej Cytadeli.

W czasie ceremonii zorganizowano również piknik historyczny. W ramach tegorocznych obchodów odbywają się także pikniki rodzinne organizowane w 70 miejscach Polski, od 12 do 15 sierpnia.

Codzienność żołnierza

Organizatorzy zapowiadają, że podczas spotkań będzie można zapoznać się z wyposażeniem żołnierzy oraz sprzętem wojskowym. Podczas wydarzeń, pokazywane jest wyszkolenie żołnierzy, medycyny pola walki oraz udzielania pierwszej pomocy, które pozwolą na wyobrażenie sobie, jak wygląda zwykły dzień służby żołnierza. – W tym szczególnym czasie zapraszamy do udziału w obchodach Święta Wojska Polskiego we wszystkich zakątkach naszego kraju. Będziemy zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych miastach po to, aby każdy mógł wspólnie z żołnierzami świętować zwycięstwo z 1920 roku oraz towarzyszyć żołnierzom w dniu ich święta – czytamy na stronie MON-u.