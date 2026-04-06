Użytkownicy Zondacrypto (wcześniej znanej jako BitBay) zgłaszają problemy z wypłatą środków, a przynajmniej część klubów sponsorowanych przez giełdę od miesięcy nie otrzymała należnych płatności – twierdzą dziennikarze money.pl i WP Szymon Jadczak i Karolina Wysota, powołując się na informacje, do których dotarli.

Ze zleconej przez redakcję analizy przeprowadzonej przez firmę Recoveris wynika, że sytuacja płynnościowa giełdy budzi poważne wątpliwości. Według informacji Wirtualnej Polski wypłaty kryptowalut z Zondy, takich jak XRP czy Ethereum, były realizowane na bieżąco, natomiast problemy dotyczyły wypłat bitcoinów.

Analitycy wskazali na znaczący odpływ kapitału – od grudnia 2025 r. do kwietnia 2026 r. z platformy miały zostać wytransferowane aktywa o wartości przekraczającej 76 mln zł na zewnętrzny adres depozytowy konkurencyjnej giełdy.

Zondacrypto może mieć problemy z płynnością

Prezes spółki, Przemysław Kral, przekonuje, że trudności wynikają z problemów technicznych oraz z konieczności ręcznego przetwarzania części transakcji. Zapytany przez dziennikarzy o stan portfela bitcoinowego Zondacrypto na dzień 1 kwietnia 2026 r., poinformował, że jego saldo przekraczało 4,5 tys. BTC. Prezes dodał również, że giełda dysponuje ponad 3,2 mln adresów kryptowalutowych, w tym adresami typu cold wallet, czyli portfelami odłączonymi od internetu, do których firmy analityczne mogą nie mieć dostępu.

Dziennikarze money.pl i Wirtualnej Polski informują, że choć analiza została oparta na zaawansowanych narzędziach analitycznych oraz rozbudowanych bazach danych wykorzystywanych m.in. przez służby i agencje wywiadowcze na świecie, nie można wykluczyć istnienia adresów kryptowalutowych należących do giełdy, które nie zostały zidentyfikowane.

Eksperci rynku kryptowalut ostrzegają, że brak transparentności dotyczącej rzeczywistych rezerw może zwiększyć ryzyko paniki wśród użytkowników.

Zondacrypto, wcześniej działająca pod nazwą BitBay, jest platformą handlu kryptowalutami zarejestrowaną w Estonii i kontrolowaną przez szwajcarski holding.