Największa i najbardziej skuteczna północnokoreańska grupa hakerska Lazarus posiada 13 580 bitcoinów – wynika z danych Arkham Intelligence, firmy monitorującej rynek kryptowalut i wykorzystującej sztuczną inteligencję do identyfikacji właścicieli anonimowych portfeli. Jak obliczył „The Times”, to równowartość około 886 mln funtów (1,15 mld dol.). Więcej mają tylko Stany Zjednoczone (równowartość co najmniej 16,5 mld dol.) i Wielka Brytania (5,1 mld dol.).

Największa kradzież w historii