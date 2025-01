Kajmany to brytyjskie terytorium zamorskie na Karaibach. Stanowią duży raj podatkowy. Spółki zarejestrowane na tym terytorium są zwolnione z obowiązku prowadzenia księgowości i sprawozdawczości. Kurs lokalnej waluty jest stabilny i powiązany z dolarem amerykańskim.

Zmienne losy franka

Frank szwajcarski (CHF)

Szwajcaria jest jednym z najzamożniejszych i najbogatszych krajów na świecie, a krajowa waluta należy do pięciu najważniejszych walut rezerwowych świata. Przez dziesięciolecia Federacja Szwajcarska przyciągała zagraniczny kapitał dzięki tajemnicy bankowej nie do ruszenia. Skutkowało to patologiami, takimi jak bogacenie się szwajcarskiej bankowości na kapitale niewiadomego pochodzenia, zagrabionym ofiarom wojen (w tym II wojny światowej) czy też pochodzącego z przestępstw, od zorganizowanych grup czy nieuznawanych reżimów.

Dlatego w 2013 roku weszła w życie w Szwajcarii ustawa o międzynarodowej pomocy w sprawach podatkowych. Od tego czasu podejrzenia naruszenia przepisów podatkowych mogą stać się podstawą do ujawnienia przez szwajcarski bank tajemnicy bankowej. W 2015 r. bank centralny kraju zezwolił na swobodny przepływ franka, co spowodowało wzmocnienie lokalnej waluty względem euro i dolara amerykańskiego.