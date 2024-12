Stało się. W czwartek, 5 grudnia, kurs bitcoina, który od miesiąca sukcesywnie wzrastał, pokonał w końcu barierę 100 tys. dol. W trakcie sesji notowania najbardziej znanej wirtualnej waluty na moment przekroczyły 104 tys. dol. Kapitalizacja bitcoina wyniosła ponad 2 bln dol., a całego rynku kryptowalut – 3,7 bln dol.

Reklama

Kurs bitcoina wystrzelił po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych 5 listopada 2024 roku. Prezydent elekt od początku wyrażał przychylne podejście wobec branży kryptowalutowej, co nakręciło entuzjazm inwestorów.

Nastroje jeszcze bardziej podsyciła czwartkowa decyzja Trumpa o nominowaniu Paula Atkinsa na nowego przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Atkins posiada duże doświadczenie w pracy w najważniejszym amerykańskim urzędzie regulującym rynek kapitałowy i cieszy się opinią urzędnika dbającego o ochronę interesów inwestorów indywidualnych.

„Paul wykazał się jako lider zdroworozsądkowych regulacji. Wierzy w silne, innowacyjne rynki kapitałowe, które odpowiadają na potrzeby inwestorów i które zapewniają kapitał potrzebny, by nasza gospodarka była najlepszą na świecie. Zdaje on sobie też sprawę z tego, że aktywa cyfrowe oraz inne innowacje są kluczowe, by uczynić Amerykę lepszą niż kiedykolwiek” – zachwalał go Donald Trump.

Atkins zajmie miejsce Gary’ego Genslera, obecnego przewodniczącego SEC, który zapowiedział rezygnację z dniem 20 stycznia 2025 r. Gensler, w odróżnieniu od jego następcy, nie cieszył się sympatią w branży kryptowalutowej.