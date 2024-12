Początek dnia na rynku walutowym nie przynosi większych zmian. Złoty o poranku nieznacznie tracił na wartości. Euro po godz. 9.00 kosztowało prawie 4,30 zł, a dolar 4,09 zł. To o 0,1 proc. więcej niż wczoraj wieczorem. Spokój rynkowy wynika też z niewielkich zmian dolara na globalnym rynku. Para EUR/USD oscyluje przy poziomie 1,05. - Ostatnie godziny obrotu na rynkach przyniosły sporo wydarzeń rynkowych. W popołudniowej fazie sesji miało miejsce wprowadzenie stanu wojennego w Korei Płd o zabarwieniu politycznym. Ostatecznie sytuacja uległa przygaszeniu, jednak widoczne były ruchy na wonie czy Kospi, ponownie chłodząc nieco nastroje wokół rynków EM. Lokalnie nie dzieje się zbyt wiele – PLN konsoliduje, reagując proporcjonalnie do ruchów na EUR/USD – wskazuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Reklama

Czytaj więcej Dane gospodarcze Stopy procentowe bez zmian, Adam Glapiński gołębi? Rusza posiedzenie RPP Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną bez zmian. Ciekawiej zapowiada się czwartkowa konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego.

RPP i złoty? Raczej bez wpływu

Dzisiaj przed nami z kolei decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Rynek jest zgodny: stopy pozostaną na niezmienionym poziomie w związku z czym wpływ na złotego powinien być mocno ograniczony. - Od ostatniego posiedzenia RPP w listopadzie sporo się wydarzyło – rząd podjął decyzję w sprawie rozwiązań energetycznych (obniżają inflację), silnie rozczarowały wyniki konsumpcji prywatnej za III kw. 2024 (0,3 proc. r/r vs założony w projekcji inflacyjnej wzrost o 2,8 proc. r/r, niższa konsumpcja to słabsza presja inflacyjna), rynek „przetrawił” wyborcze zwycięstwo D.Trumpa, które nie zaowocowało trwałym i silnym przesunięciem kursu (kolejny potencjalnie proinflacyjny czynnik ryzyka mniej). W naszej ocenie argumentów za obniżką stóp przybywa, ale i tak spodziewamy się, że pozostaną one bez zmian. Takie rozstrzygnięcie będzie spójne z wypowiedziami członków Rady, którzy wciąż jako pierwszy moment do rozważań o obniżkach stóp wskazują marzec 2025. Więcej szczegółów na temat stanowiska Rady poznamy w czwartek, podczas konferencji prasowej prezesa NBP - wskazują ekonomiści PKO BP.