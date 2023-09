Kurs złotego złapał w czwartek chwilę oddechu

Nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja na rynku złotego cały czas pozostaje napięta. Analitycy CMC Markets zwracają nawet uwagę, że wrzesień może być najgorszym miesiącem dla złotego od 2016 r.

Co dalej? Przyszłość złotego w dużej mierze nadal będzie zależała od ruchów dolara. Nie bez znaczenia będzie też sytuacja polityczna w Polsce, a także to, co będzie dalej robić Rada Polityki Pieniężnej. Znaków zapytania jest więc bardzo dużo, a to może się przekładać na podwyższoną zmienność rynkową.