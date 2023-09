Polacy boją się kryptowalut. Co piąty inwestor padł ofiarą oszustwa

Czytaj więcej Finanse Cyfrowy rubel wchodzi do Rosji. Putin podpisał ustawę Od 1 sierpnia rosyjski rubel będzie występował w potrójnej postaci: gotówkowej, bezgotówkowej i cyfrowej. Do handlu cyfrowym rublem powstanie specjalna platforma elektroniczna.

Wiemy co to bitcoin i ethereum

Badanie PIE, przeprowadzone na próbie 1220 osób w wieku 18-64, daje ciekawy obraz polskiego rynku kryptowalutowego. 94,2 proc. badanych słyszało o istnieniu takich cyfrowych środków, natomiast zaledwie 6,2 proc. ocenia swoją wiedzę na ten temat jako raczej dużą lub dużą. Najbardziej znane Polakom są bitcoin, którego rozpoznaje 88 proc. osób wiedzących o istnieniu kryptowalut, oraz ethereum – 27 proc. Aż 83 proc. osób, które słyszały o kryptowalutach, zgadza się, że z inwestowaniem w tego typu instrumenty wiąże się znaczne ryzyko utraty środków, przy czym prawie 81 proc. uważa, że to ryzyko jest zbliżone do inwestycji giełdowych. Nie ma też społecznego przekonania co do bezpieczeństwa kryptowalut – 30 proc. twierdzi, że są bezpieczne, a 22 proc. uważa, że cechują się nawet wyższym bezpieczeństwem i niezawodnością niż tradycyjne waluty. Dla prawie 1/3 respondentów korzystanie z kryptowalut jest proste, jednocześnie 35 proc. uważa, że dokonywanie płatności za pośrednictwem kryptowalut oszczędza czas. Jedynie 1/4 użytkowników zamierza w przyszłości korzystać z kryptowalut do kupowania i sprzedawania dóbr.

PIE podaje, że 23 proc. osób deklaruje, iż kiedykolwiek posiadało jakąś kryptowalutę, przy czym mężczyźni inwestowali w nie trzykrotnie częściej niż kobiety. Wśród osób do 34. roku życia odsetek tych, którzy kiedykolwiek miało do czynienia z tym instrumentem sięga aż 30 proc. Wraz z wiekiem spada odsetek osób, które posiadały kryptowaluty. Eksperci zauważają, że inwestorami tego typu są ponadto częściej osoby zamieszkujące miasta do 200 tys. mieszkańców.