„Z grupą posłów PiS złożyliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który napisałem w obronie małżeństwa, rodziny i prawa naturalnego. Nie ma zgody na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków homoseksualnych, wbrew polskiej konstytucji. Nie ma zgody na sądową uzurpację władzy przez NSA, który w myśl demokracji walczącej też zaczął stosować prawo jak on je rozumie” - napisał na X poseł PiS Marcin Warchoł.

Poseł zaznaczył, że w Polsce małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny – tak mówi konstytucja. "Jeśli jakiś sędzia ma z tym problem, złożyliśmy do TK wniosek, aby mu to wytłumaczył i przywrócił w Polsce prawo" - czytamy w poście Warchoła.

Z treści wniosku posłów PiS do TK wynika, że skarżą oni takie rozumienie art. 107 pkt 3 ustawy o aktach stanu cywilnego, które nadaje kierownikowi USC niewynikającą z ustawy kompetencję do zarejestrowania w drodze transkrypcji związku niebędącego małżeństwem kobiety i mężczyzny.

Dokładnie tydzień temu Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Tego samego dnia złożenie wniosku do TK w tej sprawie zapowiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Sprawa, w której zapadł wyrok NSA, dotyczyła dwóch polskich obywateli bezskutecznie starających się o wierne i literalne przeniesienie treści niemieckiego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego. Urząd stanu cywilnego uzasadniał odmowę tym, że polskie prawo nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. Sprawa trafiła do polskich sądów administracyjnych, a następnie do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. TSUE w listopadzie 2025 r. orzekł, że państwo członkowskie UE – w tym Polska – nie musi umożliwiać zawarcia małżeństwa osób tej samej płci, ale ma obowiązek uznać taki związek małżeński, jeśli został legalnie sfinalizowany w innym państwie UE.

Po wyroku TSUE sprawa wróciła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w ubiegłym tygodniu zobowiązał USC do dokonania transkrypcji. Urząd będzie miał na to 30 dni od zwrotu akt z sądu.