E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, czyli z wbudowanym chipem, który umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji w Internecie, takich jak logowanie do e-usług administracji publicznej czy składanie podpisu elektronicznego. Podpisywanie dokumentów w mObywatelu to duże ułatwienie dla osób, które chcą używać podpisu osobistego z e-dowodu i składać go na cyfrowych dokumentach.

W mObywatelu zmienimy PIN bez PUK

Od kilku dni użytkownicy mObywatela mogą za pomocą skrótu w mDowodzie (cyfrowego dokumentu tożsamości, który działa w aplikacji mObywatel) przejść do danych swojego fizycznego dowodu osobistego i zmienić 6-cyfrowy PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2) bez podawania kodu PUK. Wystarczy podać numer CAN e-dowodu i dotychczasowy PIN2, żeby łatwo przejść do jego zmiany w aplikacji.

Funkcja oferuje całkiem nowe możliwości zarządzania e-dowodem, a wszystko odbywa się szybko i wygodnie w telefonie użytkownika. „Uproszczona procedura zmiany PIN2 daje użytkownikom większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Mogą oni w każdej chwili dostosować swoje ustawienia, co pozwala na lepsze zabezpieczenie informacji, które przechowują w aplikacji. Dodatkowo, możliwość szybkiej zmiany PIN2 eliminuje obawy związane z utratą dostępu do ważnych dokumentów” - wskazuje resort cyfryzacji.

O co chodzi z PIN i PUK

PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2) jest niezbędny, żeby podpisywać dokumenty cyfrowe e-dowodem. Kod ten ustalany jest podczas odbioru e-dowodu i ma 6 cyfr. Właściciel dokumentu wybiera go samodzielnie i aktywuje nim certyfikat podpisu osobistego w urzędzie.