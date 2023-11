Załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego

Projekt nie zmienia zasadniczo wymogów dotyczących fotografii i załączników dołączanych do wniosku składanego e-usługą, projektowane przepisy zostały dostosowane do pojęć używanych w ustawie. Przepisy ustawy zostały zmienione w związku z nowym podejściem do wnioskowania o wydanie dowodu osobistego na signature padzie. Na przykład ustawa dla wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego osobiście nie posługuje się już sformułowaniami wskazującymi na wniosek składany na piśmie utrwalonym w postaci papierowej. Stąd też dotychczasowe wymogi zostały przyporządkowane odpowiednio do wniosków składanych w sposób tradycyjny, a więc osobiście w siedzibie organu gminy albo poza urzędem (w miejscu pobytu wnioskodawcy, który z powodu np. choroby lub niepełnosprawności nie może pojawić się w urzędzie) oraz do wniosków składanych drogą elektroniczną, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Wniosek nie musi wówczas zawierać odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców.

Odbiór dowodu osobistego

Ponieważ ustawa o aplikacji mObywatel w miejsce papierowego formularza odbioru dowodu osobistego przewiduje wersję elektroniczną tego formularza, podpisywaną za pomocą signature pada, dla potwierdzenia odbioru dowodu wystarczające będzie złożenie podpisu za pomocą tego urządzenia na formularzu odbioru dowodu osobistego. W przypadku braku podpisu pracownik organu gminy złoży na tym formularzu adnotację o przyczynie.

Wzory dokumentów

Odejście od określania wzorów papierowego wniosku o wydanie dowodu i formularza jego odbioru wymusza dostosowanie oznaczenia formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz numeracji załączników do projektowanego rozporządzenia.

Dodatkowo projekt uwzględnia dwie zmiany dotyczące sposobu postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Mają one usunąć wątpliwości, jakie pojawiły się w praktyce stosowania dotychczasowych przepisów.

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego został uzupełniony o oświadczenie o prawdziwości danych, a także klauzulę o treści: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Doprecyzowano również, że organ gminy, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego albo podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, będzie przechowywał to zgłoszenie w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Projekt MSWiA uwzględnia też fakt, że obok urządzeń drukujących, możliwe jest wykonanie fotografii z wykorzystaniem tradycyjnych metod fotograficznych (np. naświetlanie materiału fotograficznego zamiast wydruku na papierze). Projekt zakłada więc, że wystarczającym będzie, aby fotografia załączana do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego osobiście np. w urzędzie gminy, wykonana była na papierze fotograficznym. Oznacza to rezygnację z dotychczasowego wyrażenia dookreślającego ten papier, tj.: „przeznaczonym do drukarek”.