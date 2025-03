Zwolnienia to element cięcia kosztów Poczty Polskiej

Poczta Polska jest w fatalnej kondycji finansowej. Spółka notuje straty. Wśród ich przyczyn, obok niekorzystnych dla firmy zmian otoczenia rynkowego i błędnych decyzji biznesowych, jest przerost zatrudnienia. Aż 65 proc. kosztów Poczty Polskiej stanowią płace. To znacznie więcej niż w pocztach w innych krajach europejskich. Jeszcze niedawno spółce groziła upadłość. Powołany po wyborach nowy zarząd próbuje Pocztę ratować, wdraża plan naprawczy. Zakłada on nie tylko przestawienie biznesu na nowe tory, ale też redukcję kosztów. To oznacza także zwolnienia. Zarządowi nie udało się dojść do porozumienia w tej sprawie ze związkami zawodowymi. W tej sytuacji wprowadził jednostronnie regulamin Programu Dobrowolnych Odejść i Zwolnień Grupowych. Zgodnie z prawem nie potrzebował do tego zgody związków.

PDO ruszył pod koniec stycznia. Wytypowani pracownicy otrzymali propozycje dobrowolnego odejścia z pracy. Mieli kilka dni na decyzję. Ci, którzy zdecydowali się przyjąć ofertę, obok trzymiesięcznego wynagrodzenia, dostaną rekompensatę w wysokości 9-miesięcznego wynagrodzenia, płatną w comiesięcznych ratach lub 5-miesięcznego wynagrodzenia, płatną jednorazowo. Zarząd zakładał, że PDO zakończy się z końcem lutego. Miał objąć do 8518 osób. Poczta szacowała, że w tym roku program będzie ją kosztował ok. 50 mln zł. Koszt całego PDO to ok. 600 mln zł.

Odrzucenie oferty dobrowolnego odejścia nie ratuje pracownika przed zwolnieniem. Po zakończeniu PDO włączą się bowiem zwolnienia grupowe. W ramach ogłoszonego Planu Transformacji Poczty Polskiej pracę ma stracić 9,3 tys. z około 62 tys. pracowników. Pod koniec zeszłego roku, gdy zarząd wstępnie uruchomił PDO propozycję odejścia otrzymało 707 osób, a 73 proc. z nich przyjęło ofertę.

Nie wiadomo czy zamrożenie Programu Dobrowolnych Odejść i zwolnień grupowych zmieni te liczby.

Poczta nie pokazała jeszcze wyników finansowych za 2024 r.