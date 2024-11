E-commerce na fali wznoszącej

Według „Barometru e-Shoper” 2023, niemal 75 proc. Polaków to e-konsumenci. Podczas gdy wśród europejskich regularnych e-klientów wciąż największą popularnością cieszą się dostawy do domu (76 proc.), polscy e-konsumenci chętnie wybierają dostawy do automatów paczkowych (68 proc. wskazań, wzrost o 6 p.p.). Odbiory OOH (out-of-home, czyli poza domem) zamówionych przesyłek wybierało w ub. roku 79 proc. regularnych e-konsumentów z Polski, podczas gdy średnia europejska w tym obszarze plasowała się na poziomie 44 proc. W odpowiedzi na te zmiany, firmy kurierskie, w tym także DPD Polska, dostosowują swoje usługi do oczekiwań klientów, którzy cenią sobie przede wszystkim wygodę i elastyczność.

Jednym z kluczowych elementów strategii naszej firmy jest rozwój sieci punktów obsługi przesyłek i automatów paczkowych DPD Pickup. Wiemy, że tego typu rozwiązania pozwalają konsumentom na większą swobodę w wyborze miejsca i czasu odbioru przesyłki. Dzięki nim możemy odebrać paczkę np. przy okazji codziennych zakupów w popularnych sieciach handlowych czy podczas tankowania samochodu. Wysyłka paczki nie musi się już wiązać z dodatkowym obowiązkiem – można to zrobić »przy okazji« i bez drukowania etykiety – przyznaje Łukasz Zembowicz, dyrektor sprzedaży i marketingu, członek Zarządu w DPD Polska.

Sieć DPD Pickup, stanowiąca największe tego typu rozwiązanie na rynku, to 30 tys. punktów w całym kraju (ponad 110 tys. w całej Europie), z czego ponad 8 tys. stanowią automaty paczkowe.

Innowacje technologiczne przyjazne środowisku

Sieć OOH zachęca do skorzystania nie tylko mnogością dogodnych lokalizacji, ale także nowoczesnymi technologiami, które wspierają ich działanie. Dzięki aplikacji DPD Mobile, która doczekała się już ponad 5 mln pobrań, klienci mogą zarządzać swoimi przesyłkami w prosty i intuicyjny sposób. Możliwość przekierowania paczki do innego punktu czy automatu paczkowego daje jeszcze większą elastyczność i kontrolę nad całym procesem dostawy.

Co więcej, sieć OOH DPD stanowi istotny element strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Automaty paczkowe oraz punkty odbioru pozwalają na konsolidację dostaw, co znacząco redukuje liczbę przejazdów kurierskich i tym samym emisję gazów cieplarnianych. DPD stawia również na zrównoważone rozwiązania transportowe, takie jak elektryczne pojazdy dostawcze czy rowery cargo, które są szczególnie efektywne w miastach.

Wygodne dostawy kurierskie na adres

Usługi dostaw do punktów lub automatów paczkowych doskonale uzupełniają tradycyjne i doceniane przez klientów dostawy kurierskie na adres – do domu czy do biura. Zgodnie z danymi z Barometru E-shopper 2023, wśród europejskich regularnych e-klientów wciąż największą popularnością cieszą się dostawy do rąk własnych (76 proc. wskazań), co pokazuje, jak istotna jest ta usługa dla szerokiego grona odbiorców. DPD, rozumiejąc różnorodne potrzeby swoich klientów, oferuje wybór – zarówno dla tych, którzy cenią sobie tradycyjne dostawy, jak i dla osób korzystających z punktów DPD Pickup i automatów paczkowych. DPD oferuje korzystną ofertę w zakresie przesyłek międzynarodowych, zarówno dla klientów biznesowych jak i indywidualnych z dostawą na adres, do punktu lub automatu paczkowego.

Usługi dostaw OOH i na adres DPD uzupełnia nowoczesnymi narzędziami, np. DPD Mobile. Aplikacja pozwala uzyskać numer telefonu do kuriera lub - jeśli zmienią się nasze plany, przekierować paczkę do punktu lub automatu paczkowego. Klienci doceniają wygodę i elastyczność, regularnie oceniając usługi DPD na ponad 80 punktów w comiesięcznym badaniu NPS.

NET- ZERO 2040

Realizując usługi, firma nie zapomina o ważnych kwestiach środowiskowych. W ramach realizacji ambitnego celu NET-ZERO 2040, firma rozwija niskoemisyjną flotę już ponad 600 pojazdów – samochodów oraz rowerów cargo. Celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 43 proc. do 2030 roku i aż o 90 proc. do 2040 roku względem poziomu bazowego z 2020 roku. Ambitne cele NET-ZERO 2040 zostały zwalidowane przez inicjatywę Science Based Target (SBTi), co dodatkowo podkreśla ich wiarygodność.

