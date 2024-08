Analizy wskazują, że Poczta budowała wszystkie swoje linie przychodowe jako „dobudówki” do segmentu listów. Tymczasem listy to schyłkowa część usług pocztowych, a Poczta nie dostosowywała się do zmian rynkowych. Brak konkurencji przekładał się na dramatycznie niski poziom obsługi klienta. Niskie, monopolistyczne standardy listowe Poczta przenosiła przy tym do innych segmentów. Także swoją działalność na rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) Poczta oparła na archaicznej logistyce listowej, również tu stosując monopolistyczną kulturę pracy i świadczenia usług. Z analiz wynika, że zaniedbania, głównie w obszarze logistyki, poskutkowały spadkiem udziału w rynku KEP połączonym z najwyższym na rynku kosztem jednostkowym przesyłki, bardzo niską terminowością oraz niskim poziomem ich jakości w odczuciu klientów.

Choć Poczta Polska dysponuje jedną z najbardziej rozbudowanych i najgęstszych sieci o potencjale w handlu detalicznym w całej Polsce, która musi być utrzymywana z uwagi na pełnienie funkcji operatora wyznaczonego – 4700 placówek własnych oraz 2000 agencji – to jej wykorzystanie jest bardzo słabe, a wartość koszyka oraz dzienny ruch w placówkach bardzo niski. Plany i projekty dotyczące wdrażania nowej sieci logistycznej w 2015 r. w zdecydowanej większości nie zostały zrealizowane. Z kolei szczątkowe zrealizowane inwestycje nie przyniosły prawie żadnego podwyższenia parametrów jakościowych oraz kosztowych – pieniądze były wydatkowane na nietrafione działania.

Analizy wskazują na ogromny dług technologiczny, związany zarówno ze sprzętem, jak i systemami cyfrowymi, na których spółka opiera swoją działalność. System obsługi klienta w placówkach to Poczta2000, a system logistyczny to system wdrożony w 2007 r. W spółce brakuje systemów centralnych umożliwiających optymalizację procesów oraz sprawne i efektywne zarządzanie, a także rozwiązań, które wspierają optymalizację i automatyzację procesów, w tym sprzedażowych i logistycznych, poprzez odpowiednie wykorzystanie zgromadzonych danych.

Bardzo trudnym tematem w Poczcie Polskiej jest zatrudnienie. Analizy, do których dotarliśmy, wskazują na jego przerost, a niskie płace i zła organizacja pracy wskazywane są jako najważniejsze przyczyny odejść z firmy. Praca w spółce postrzegana jest jako bardzo nieatrakcyjna. Poczta zatrudnia dziś ponad 60 tys. osób, a koszty pracy stanowią ok. 65 proc. budżetu firmy. Dla porównania w 2021 r. w Deutsche Post było to 33 proc., w Post NL – 37 proc., w Austrian Post – 52 proc., a w Royal Mail 58 proc.