Ów pakt ma zakładać, że związki zawodowe będące w sporze zbiorowym z pracodawcą zgodzą się na przeprowadzenie przez Pocztę Polską zwolnień grupowych, o których jako pierwsza informowała „Rzeczpospolita”, w zamian za co część z pozyskanych w tym trybie funduszy trafiłaby na podwyżki dla pracowników, którzy zachowają posady.

Zagrożone działanie wymiaru sprawiedliwości?

Pocztowcy protestując nie tylko walczą o miejsca pracy, ale także domagają się wzrostu wynagrodzeń. Aż 80 proc. z nich zarabia bowiem najniższą stawkę krajową. Poza tym chcą odbudowy silnej Poczty Polskiej. „Jeśli nie będzie Poczty Polskiej to co – będzie poczta niemiecka czy francuska?” – krzyczeli pocztowcy we wtorek pod gmachem MAP. Pracownicy operatora nie zgadzają się na ograniczenie godzin pracy urzędów, a to jeden z elementów planu wdrażanego przez nowy zarząd spółki. Co ciekawe, jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, ów postulat popiera samorząd adwokatów i radców prawnych. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu wystosowali do władz Poczty apel w sprawie dostępności do usług. „Z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o ograniczeniu godzin pracy placówki pocztowej znajdującej się we Wrocławiu (…). Możliwość korzystania z usług związanych z nabywaniem przesyłek poleconych jest bardzo ważnym aspektem działania przedstawicieli konstytucyjnych zawodów zaufania publicznego (…)” – napisali w piśmie. I ostrzegają, że te ograniczenia mogą wpływać na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.