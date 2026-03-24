Rekord Warty mimo trudnego rynku. Zysk 1,4 mld zł i rosnąca sprzedaż

To był dobry rok Warty. Ubezpieczyciel zanotował rekordową sprzedaż polis, mocno zwiększył także swój zysk, tym samym poprawił jeszcze rekordowe wyniki osiągnięte rok wcześniej.

Publikacja: 24.03.2026 20:11

Warta z rekordem. 1,4 mld zł zysku i mocna pozycja w OC

Warta z rekordem. 1,4 mld zł zysku i mocna pozycja w OC

Foto: Piotr Malecki/Bloomberg

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wyniki finansowe osiągnęła Warta w minionym roku operacyjnym?
  • Ile zysku netto wypracowały obie spółki Warty i jaki odnotowały wzrost?
  • W jakich segmentach rynku Warta zwiększyła sprzedaż?
  • Jak oceniana jest rentowność kapitału własnego oraz stabilność finansowa Warty?

Warta pokazała we wtorek swoje wyniki finansowe za miniony rok.

Rekordowa sprzedaż polis i wysoki zysk Warty w 2025 roku

Okazuje się, że zebrała w tym czasie rekordowe ponad 15 mld zł składki brutto, co oznacza wzrost o 20 proc. rok do roku. – Tempo to jest ponad 7 razy wyższe niż dynamika pozostałych podmiotów na rynku majątkowym i 3 razy wyższe niż dynamika w obszarze ubezpieczeń na życie – zauważa Warta. I dodaje, że jej dwie spółki, majątkowa i życiowa, wypracowały łącznie 1,4 mld zł zysku netto.

Wzrost obejmował przy tym wszystkie linie biznesowe. W detalicznych ubezpieczeniach komunikacyjnych sprzedaż wzrosła o 25 proc. W majątkowych pozakomunikacyjnych dla klientów indywidualnych wzrost wyniósł 23 proc. Spółka zwiększyła sprzedaż także w segmencie korporacyjnym. W ubezpieczeniach komunikacyjnych wzrost wyniósł 11 proc., a w pozakomunikacyjnych 9 proc.. Stało się to mimo stagnacji rynku lub jego spadkowej tendencji.

– Rekordowy wynik to przede wszystkim efekt pracy naszych ekspertów oraz konsekwentnie realizowanej strategii i silnej obecności we wszystkich kanałach sprzedaży, ze szczególnie mocną pozycją wśród brokerów i agentów. Wieloletnie inwestycje w technologię i analitykę stanowią dla nas istotne wsparcie. Rozwiązania te pomagają rozwijać ofertę, precyzyjnie wyceniać ryzyko i utrzymywać wysoką jakość likwidacji szkód, co potwierdzają raporty Rzecznika Finansowego – komentuje Jarosław Parkot, prezes Warty. – W 2025 r. objęliśmy pozycję lidera rynku OC komunikacyjnego, utrzymując wysoką rentowność. W warunkach rosnących kosztów kluczowe pozostaje dla nas łączenie skali działania z dyscypliną taryfową i stabilnym wynikiem – dodaje.

W 2025 roku Warta wyraźnie przyspieszyła też w segmencie ubezpieczeń na życie, zwiększając przypis składki o 14 proc. rok do roku. Spółka umocniła pozycję lidera w sprzedaży ubezpieczeń ze składką regularną oraz w segmencie ubezpieczeń grupowych, potwierdzając siłę modelu biznesowego i konsekwencję w rozwoju oferty.

Ponad 7 mld zł odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez Wartę

W 2025 r. Warta wypłaciła ponad 7,3 mld zł odszkodowań i świadczeń. 6,3 mld zł przypadło przy tym na jej spółkę majątkową. Równolegle w segmencie ubezpieczeń na życie Warta wypłaciła ponad 1 mld zł świadczeń. Każdego dnia realizowanych było 2 tys. świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie. Warta zaznacza przy tym, że zachowywała terminowość i wysokiej jakości obsługę, a część decyzji i wypłat zapada już w ciągu jednego dnia od złożenia kompletnego wniosku. Rozwój narzędzi cyfrowych sprawia, że już blisko połowa szkód zgłaszana jest online, co przyspiesza obsługę i ułatwia kontakt z klientem.

– Miniony rok to kolejny etap intensywnych inwestycji w Warcie – zrealizowaliśmy 125 projektów. Rozwijamy automatyzację procesów obsługowych i sprzedażowych, cyfrowe zgłoszenia szkód oraz kompetencje naszych zespołów, co przekłada się na szybsze decyzje i niemal natychmiastowe wsparcie dla klientów w trudnych momentach. W ten sposób konsekwentnie wzmacniamy jakość obsługi i budujemy fundament dalszego rozwoju spółki – zapewnia Jarosław Parkot.

Warta pochwaliła się nie tylko dynamicznie rosnącą sprzedażą, ale także wysoką rentownością. Wypracowany przez jej spółki zysk netto w wysokości 1,4 mld zł jest o  26 proc. wyższy niż ten z 2024 r. Rentowność kapitału własnego (ROE) osiągnęła poziom 24 proc. dla spółki majątkowej oraz 25 proc. dla spółki życiowej, co – zdaniem Warty – potwierdza wysoką efektywność zarządzania kapitałem w obu spółkach.

Stabilna kondycja finansowa Warty znajduje odzwierciedlenie w utrzymujących się na wysokim poziomie wskaźnikach wypłacalności oraz potwierdzonym przez międzynarodową agencję Standard & Poor’s ratingu na poziomie AA- (bardzo silny).

