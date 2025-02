Nie tylko PZU. Kolejna nowa (stara) funkcja Andrzeja Klesyka

Wedle doniesień medialnych Andrzej Klesyk ubiegał się o stanowisko prezesa największego polskiego ubezpieczyciela już w kwietniu zeszłego roku, wtedy jednak na funkcję tę wybrano Artura Olecha. Pod koniec zeszłego roku PZU, kierowane jeszcze przez Olecha, ogłosiło dobrze przyjętą przez rynek i inwestorów, nową strategię na lata 2025-27. Znalazły się w niej m.in. sprzedaż Aliora do Pekao (oba banki należą do Grupy PZU), a także wzrost zysku do poziom powyżej 6,2 mld zł na koniec 2027 r. To o niemal 2 mld zł więcej od celu zapisanego w strategii na lata 2021-23. Wzrost zysków ma przynieść przede wszystkim wyższa sprzedaż ubezpieczeń. Zebrana składka ma na koniec horyzontu nowej strategii wzrosnąć o co najmniej 7,5 mld zł, do 36 mld zł. Wskaźnik rentowności ma podskoczyć o 2 pkt. proc. do 19 proc. Spółka zapowiedziała też kontynuację polityki dywidendowej, przy czym w ramach dywidendy wypłacane ma być nie mniej niż 4,5 zł za akcję.

Po tym jak w styczniu Andrzej Klesyk przejął, na razie czasowo, obowiązki prezesa, zapowiedział on przegląd strategii. Wymienił w tym kontekście m.in. zmiany planowane w segmencie bankowym Grupy PZU. – Nie możemy z tym czekać do końca roku i oddawać decyzji w tej sprawie zarządzającym Pekao i Aliorem – mówił Klesyk. Zwrócił uwagę, że to PZU jest liderem Grupy i to ono powinno wieść wiodącą rolę w tej sprawie. Dodał, że potrzebuje teraz kilku tygodni na przyjrzenie się sytuacji banków Grupy. Stwierdził jednak, że nie wyobraża sobie, by nie wykorzystywała ona w pełni możliwości jakie daje jej posiadanie filara bankowego.

Klesyk wraca też do PIU

Teraz Andrzej Klesyk wrócił także do struktur nadzorczych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wszedł do składu działającej w niej komisji rewizyjnej.

W komisji tej zasiadał już w czasach swojej pierwszej prezesury w PZU. W 2014 r. objął nawet stanowisko jej przewodniczącego. Z komisji został odwołany pod koniec 2015 r.

Tymczasem konkurs na nowego prezesa PZU może zostać rozstrzygnięty jeszcze w lutym.