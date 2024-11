Gdzie dobrze ubezpieczysz mieszkanie

Świadczy o tym chociażby niewielka punktowa różnica między poszczególnymi ubezpieczycielami w prezentowanym rankingu. W naszym zestawieniu porównujemy oferty dziewięciu towarzystw ubezpieczeniowych (tyle odpowiedziało na naszą ankietę). Wzięliśmy pod uwagę dziesięć aspektów (patrz ramka obok), które naszym zdaniem mają kluczowe znaczenie dla osób kupujących polisę mieszkaniową. Liderami poszczególnych rankingów są Generali, TUZ Ubezpieczenia i TUiR WARTA.

Nie tylko cena

Drobne różnice w ofertach różnych ubezpieczycieli mogą mieć kluczowe znaczenie dla klientów, dlatego ważne jest, aby dokładnie analizować ofertę przed podjęciem decyzji. Przy wyborze produktu nie można kierować się tylko ceną. Nie dla każdego dobre jest to samo. Każdy właściciel nieruchomości ma inne potrzeby ubezpieczeniowe. Czego innego potrzebuje właściciel domu położonego na wsi w pobliżu rzeki, a inne zagrożenia związane są z mieszkaniem w wieżowcu w dużym mieście. Znaczenie ma też to, czy mamy rodzinę, czy jesteśmy singlami, ile mamy lat, czy posiadamy zwierzęta, dzieła sztuki itd. Kluczowy jest więc zakres ochrony dostosowany do naszych potrzeb.

Porównanie ofert dostępnych na rynku pokazało, że zakres ochrony u poszczególnych ubezpieczycieli jest szeroki, a ubezpieczony, który nie ma specjalnych wymagań co do szczegółów ochrony, nie musi obawiać się zakupu produktu. Same ubezpieczenia domów i mieszkań w porównaniu z oferowanymi usługami nie są drogie. Roczny koszt najtańszej polisy dla mieszkania, dla którego przeprowadziliśmy wycenę, to 184 zł, a dla domu to ponad 720 zł, a najdroższej to odpowiednio 690 zł i 1920 zł. Oznacza to, że nawet w najdroższym wariancie ubezpieczenia domu miesięczny koszt polisy wyniesie nieco ponad 150 zł. Jakkolwiek cena nie powinna być czynnikiem decydującym o wyborze, to może mieć ona znaczenie pomocnicze, jeśli kilka ofert o zbliżonych zakresach różni się wysokością składki.

Zakres polis

Podczas zakupu polisy ubezpieczeniowej warto zwrócić uwagę na aspekty, które mogą znacznie wpłynąć na naszą ochronę. Oprócz samego budynku ubezpieczenie może obejmować szeroki zakres mienia, które posiadamy na naszej posesji. W przypadku domów jednorodzinnych istotne jest, aby także ubezpieczyć rośliny w ogrodzie, altany, meble ogrodowe, a nawet sprzęt rekreacyjny, taki jak trampoliny.

W ostatnich latach pojawiła się również możliwość ubezpieczenia zielonych źródeł energii, co staje się coraz popularniejsze. Niezwykle ważnym elementem polisy jest klauzula dotycząca kradzieży zwykłej. Gwarantuje ona, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku kradzieży, nawet jeśli włamywacz nie zostawił śladów włamania.

Kolejnym istotnym trendem w branży ubezpieczeniowej jest wypłata odszkodowań za szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa. Może to obejmować sytuacje, takie jak pożar spowodowany pozostawieniem włączonego żelazka czy zalanie mieszkania wynikające z niedomkniętego okna. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, że ocena niedbalstwa może być subiektywna i zależy od okoliczności danego zdarzenia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą rozróżniać sytuacje, w których niedbalstwo było uzasadnione, na przykład gdy osoba pozostawiła włączone urządzenie w wyniku nagłej sytuacji wymagającej reakcji.